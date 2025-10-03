MÉXICO EL PAÍS QUE MÁS COMIDA DESPERDICIA: BAMX

BAMX ha planteado que más de 30 millones de toneladas de comida y alimentos aún en buen estado se desechan en el país

De acuerdo a información de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México se ha convertido en uno de los países que más comida desperdicia en el mundo y el de mayor índice en LATAM.



Y es que señala que son al menos dos tráilers llenos de comida los que se desperdician por minuto, ya que la comida se va a la basura en México y que todavía es apta para el consumo humano.



La directora de la Red BAMX, Mariana Jiménez, ha afirmador que esta cifra es preocupante, sobre todo considerando que en México existen zonas vulnerables; además siendo un país que tiene un estimado de 44 millones de personas que enfrentan problemas de hambre o inseguridad alimentaria.



BAMX ha planteado que más de 30 millones de toneladas de comida y alimentos aún en buen estado se desechan en el país, convirtiéndolo en el primero en este rubro en América Latina.



Informó que México es uno de los países que más desperdicio de alimentos aptos para su consumo tira a la basura por persona, situación alarmante tomando en cuenta los factores antes mencionados como la pobreza, hambruna y contaminación.



Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), exponen que una persona en México desperdicia al año más de 300 kilos de comida.



Esto representa un problema en el consumo de recursos, como el agua, electricidad y humanos, además genera pérdidas económicas, sin mencionar que produce gases de efecto invernadero como todo desecho y engrandece la crisis tanto ambiental como alimentaria.



El desperdicio de comida es un problema integral que afecta no solamente al sector alimenticio; repercute también en otros como el desarrollo integral de la niñez, la educación y el calentamiento global; reducir desperdicios de comida es una tarea conjunta, que parte desde planes de alimentación responsable, sostenible y consciente.