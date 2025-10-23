Marina del Pilar prioriza bienestar de adultos mayores con apoyos económicos bimestrales

La entrega continuará hasta el viernes 24 de octubre del año en curso, en horario de 8:00 a 15:30 horas.

Como parte de las acciones para contribuir en mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda informó que dio inicio la entrega del segundo cheque por 2 mil 600 pesos para beneficiarios del programa Adultos Mayores, mismo que llega a los siete municipios de la entidad.



La mandataria precisó que este beneficio bimestral está dirigido a personas de 60 a 64 años de edad que durante el mes de agosto del año en curso recibieron un primer cheque, como parte de dicho programa que es impulsado por la administración estatal en coordinación con la Secretaría de Bienestar.



“Que nadie se quede fuera de la transformación en Baja California, incluyendo a nuestras adultas y adultos mayores, quienes al ser personas vulnerables, son prioridad para este gobierno que siempre pondrá en el centro las necesidades de los que más lo requieren”, refirió.



Señaló que para recibir dicho apoyo, las y los beneficiarios deben acudir a la delegación de la Secretaría de Bienestar que le corresponda en cualquiera de los siete municipios. La entrega continuará hasta el viernes 24 de octubre del año en curso, en horario de 8:00 a 15:30 horas.



Además, la gobernadora comentó que antes de acudir a recibir sus cheques, las y los beneficiarios recibirán una llamada con detalles sobre dicho procedimiento, mismo al que deberán llevar identificación oficial, para facilitar una atención ágil y ordenada.



Las ubicaciones donde se realiza la entrega de cheques, son:

