Encabeza Clara Brugada apertura de la exposición lumínica “Sólo la Luz” en Paseo de la Reforma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura de la exposición lumínica “Solo la Luz”, muestra artística que se exhibe sobre avenida Paseo de la Reforma, la cual este año resignifica las raíces y tradiciones de nuestra ciudad y del país, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.



La mandataria capitalina hizo un reconocimiento público a los artistas participantes, al tiempo que invitó a toda la población capitalina y a turistas a apreciar las obras y ejercer el derecho a la cultura y a la ciudad con igualdad en el espacio público.



Indicó que estas actividades se enmarcan como parte de las celebraciones del Día de Muertos, donde el Gobierno que representa, a través de diversas instituciones, realiza más 450 actividades culturales y recreativas gratuitas por toda la capital.



Clara Brugada mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la ciudad, que permita a los habitantes y turistas apreciar las expresiones artísticas, y muestren a la Ciudad de México como una ciudad plural, diversa, cosmopolita y vibrante.



Durante el recorrido, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, mencionó que esta exposición es la disciplina de dibujar el espacio con esculturas a través de la luz y que en ella participa un grupo de artistas y arquitectos, cuyas propuestas son una forma de habitar el espacio público de manera generosa, de manera festiva.



David Di Bona, titular del Festival internacional de las Luces, Filux, señaló que el festival tiene 12 años de realizarse en la ciudad y la han visitado más de 5 millones 500 mil personas. Informó que para la primera edición el 90 por ciento de los artistas eran extranjeros y que actualmente casi el 100 por ciento son artistas mexicanos.



Añadió que más que un festival es una tímida exposición de arte lumínica de 14 piezas y que la idea es mostrar la multiplicidad de opciones que da la luz y reflexionar de manera íntima.



Sobre la Catrina Monumental, el expositor Gustavo Ríos, dijo que es parte del concepto de las celebraciones del Día de Muertos y refirió que con cada elemento de luz que está sobre Reforma se convierte en una gran ofrenda, que conecta a la población con ese espíritu social, ese ritual para recordar a los seres que ya se fueron.



La Catrina mide 9.5 metros, tiene 150 mil puntos de luz led, pesa una tonelada y media y está armada en 20 partes diferentes. La luz, al final del día, representa el camino para la llegada de los seres queridos el 2 de noviembre.