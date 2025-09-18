Avanza 60% el plan “Cero Baches” en Benito Juárez: Luis Mendoza

A la fecha suman más de seis mil baches reparados en la carpeta asfáltica de la demarcación.

Por instrucciones del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, se intensificaron los trabajos de bacheo en las diferentes colonias de la demarcación y a dos meses de la puesta en marcha del Plan “Cero Baches” se registra un avance del 60% de los baches cubiertos en 14 colonias de la demarcación, donde se concentra el mayor problema.



Desde el pasado 16 de julio, diariamente salen a las calles 10 cuadrillas de trabajadores que realizan acciones día y noche para reparar los hoyos en las vialidades y mejorar la circulación, así como mejorar la imagen urbana de la demarcación.



El gobierno del alcalde Luis Mendoza asignó una importante inversión para mantener la capeta asfáltica en buen estado, y con ello, hacer que Benito Juárez continúe como un referente en materia de servicios urbanos y que sus habitantes tengan las mejores condiciones para vivir como lo ha sido hasta ahora.



“Se han destinado más de 50 millones de pesos para acciones de bacheo, porque queremos que todas las colonias de Benito Juárez se encuentren en buen estado. Continuaremos generando las condiciones que nos permitan seguir siendo el mejor lugar para vivir”, dijo el alcalde.



A la fecha suman más de seis mil baches reparados en la carpeta asfáltica de la demarcación.



Cabe señalar que estas acciones de bacheo se realizan en las vialidades consideradas como secundarias, es decir calles al interior de las colonias, ya que las vías primarias, como ejes viales, Calzada de Tlalpan, Avenida Insurgentes Sur, Avenida Cuauhtémoc, División del Norte, entre otras, que concentran la mayor afluencia vehicular corresponden al Gobierno de la Ciudad de México.



Estos trabajos atienden a una de las principales preocupaciones de los vecinos y garantizar un mejor entorno urbano, además de refrendar el compromiso hecho por el alcalde de que en tres meses Benito Juárez será una alcaldía con completamente libre de baches en beneficio de sus habitantes.