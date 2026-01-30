Recolecta GEM 3.5 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en Amanalco

-A través de la campaña “ElectroRecicla” se fomenta la cultura de manejo responsable y de separación adecuada de residuos.

Para fomentar una cultura ambiental responsable, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó una jornada de la campaña “ElectroRecicla” en el municipio de Amanalco, en la que se recolectaron 3.5 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos.



En el evento, organizado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), Alhely Rubio Arronis, titular de la dependencia, explicó que con esta iniciativa se entregan productos de la canasta básica, a cambio de aparatos eléctricos o electrónicos en desuso, con el fin de reducir los impactos ambientales asociados a ellos.



Acompañada de Iris Loreto Gómez, Presidenta Municipal de Amanalco, la funcionaria estatal resaltó que la campaña “ElectroRecicla” contribuye a una gestión adecuada de este tipo de residuos que, en muchos casos, contienen materiales que contaminan el suelo, agua y aire y que son peligrosos para la salud.



En la jornada realizada en Amanalco se recibieron aparatos como computadoras, laptop, tabletas, monitores, impresoras, teclados, celulares, cargadores, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes, consolas de videojuegos, pilas alcalinas y bocinas.



La Secretaría del Medio Ambiente mexiquense manifestó que con la campaña “ElectroRecicla”, que inició en 2025, se han recolectado poco más de 12.5 toneladas de residuos, los cuales se entregan a la Asociación Mexicana de Recicladores de Eléctricos y Electrónicos (AMREE), que los agrupa de acuerdo con la clasificación internacional. El material clasificado se desensambla para recuperar los diferentes componentes y los que tienen valor se envían a reciclaje para su uso como materia prima; finalmente, lo no valorizable es enviado a destino final.



Las próximas jornadas de la campaña se realizarán los días 18 y 19 de febrero en las oficinas de la SMAyDS en Tlalnepantla, ubicadas en Vía Gustavo Baz Prada # 2160, Edificio Ericsson, 2.° piso, Col. Industrial la Loma.



Con esta acción, el Gobierno del Estado de México fortalece la cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad entre la población, además de fomentar la correcta disposición, reutilización y reciclaje de sus materiales y componentes para contribuir a la protección del medio ambiente.