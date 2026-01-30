San Mateo Atenco fortalece la seguridad y la paz en la Región XV

-Durante la sesión se plantearon estrategias conjuntas con los tres niveles de gobierno.

La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra encabezó los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de la Región XV Metepec, realizada en las instalaciones de Ciudad Mujeres con la participación de autoridades de San Mateo Atenco, San Antonio la Isla y dependencias estatales como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras.



Durante la sesión se plantearon estrategias conjuntas con los tres niveles de gobierno para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, reforzando el cuidado y la protección de niñas, adolescentes y mujeres.



En este marco, se dio inicio al Operativo Intermunicipal de Seguridad, mediante el cual autoridades municipales, estatales y federales trabajan de manera coordinada para garantizar que las familias de San Mateo Atenco y de la región vivan con tranquilidad, seguridad y paz.