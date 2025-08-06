PEMEX DEJARÁ DE DEPENDER DEL GOBIERNO, EN DOS AÑOS

Por: Marco A. Mares

En dos años, el gobierno de México cortará el cordón umbilical financiero que mantiene unidos los destinos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las finanzas públicas.



Ese es el plan que tiene la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Eso significa que en el 2027, Pemex ya no recibirá aportaciones de capital del gobierno.



La intención es que Pemex alcance entre el 2025 y el 2026 su viabilidad financiera y capacidad operativa, reduzca su deuda financiera y comercial, y consolide su reestructura operativa.



Pemex está preparando el camino para mejorar su calificación crediticia y recuperar el grado de inversión. Podrá crecer, sin hipotecar su futuro, dicen los funcionarios del gobierno.



Por lo pronto, para los años 2025 y 2026 se crea un vehículo financiero en Banobras por 250,000 millones de pesos, con recursos públicos y de la banca privada, con los que se cubrirán todas las necesidades operativas y financieras de Pemex para ese periodo.



Este 5 de agosto (2025) se presentó el Plan Integral de Pemex, diseñado por las Secretarías de Energía, Hacienda y Pemex.



Luz Elena González, Edgar Amador y Víctor Rodríguez, dijeron que con este plan se garantiza la viabilidad económica de Pemex, bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética.



En términos generales, lo que se presentó hoy da continuidad a lo que se hizo en el sexenio pasado cuando se cerró la puerta a las inversiones internacionales y se decidió que el gobierno respalde financieramente a la petrolera.



La diferencia es que se crea un vehículo financiero para dotar de recursos transitorios a Pemex y una fecha fatal para qué la reestructura productiva permita alcanzar los objetivos de producción y refinación.



Se da prioridad a los contratos mixtos con participación mayoritaria del gobierno mexicano y a las decisiones que tome el propio gobierno para el desarrollo energético.



De acuerdo con el cálculo del secretario de Hacienda, la deuda de Pemex hacia el año 2030 disminuirá a poco más de 77,000 millones de dólares, desde los 97,000 millones de dólares del cierre del 2024 y los 88,000 millones de dólares, estimados para el cierre de este año 2025.



La apuesta del gobierno es superar la delicada condición, en términos operativos y de deuda, que hoy tiene Pemex, en un par de años, con capital mayoritario del propio gobierno.



Al mismo tiempo redobla la apuesta por el modelo de refinación, impulso a la petroquímica y autosuficiencia de combustibles.



Veremos si en el largo plazo, da buenos resultados.



En los hechos, se verá si realmente funciona un modelo así o se pierden oportunidades por no permitir mayores inversiones internacionales.



Veremos si la apuesta a la menor producción, a la refinación y la reducción de las importaciones de gasolinas, resulta o no.



Lo más probable es que en el corto plazo, la estrategia sea bien recibida, como lo fue la colocación de notas estructuradas pre capitalizadas.



Está por verse si en el meridiano y largo plano se mantienen las buenas expectativas.



Fracking, la novedad



El director de Pemex, Víctor Rodríguez dio la nota. México se enfocará en la exploración y explotación de gas natural para revertir la dependencia que tiene de ese combustible de Estados Unidos.



En su nueva estrategia de negocios la empresa estatal contempla la extracción de gas natural de todos los yacimientos posibles.



Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará explotar el gas natural de sus yacimientos no convencionales (también conocidos como de lutitas o shale) como parte de su nuevo plan de negocios



“México es un país petrolero, no es un país gasero –destacó el funcionario–. Sin embargo, tiene un potencial muy importante de gas natural en recursos, tanto convencionales como recursos no convencionales. ¿Por qué no explotar todo el potencial?”



Rodríguez agregó otros cuestionamientos y afirmaciones: “¿Por qué no ir a donde está el gas del futuro y que nos va a permitir tener una transición?



Recalcó que “el gas es el energético del futuro. Necesitamos ese gas y debe ser gas nacional. Tenemos que reducir la dependencia y tenemos que buscar ese gas en donde esté: en yacimientos convencionales, en yacimientos de geología muy compleja, en yacimientos complicados en mar, en tierra, pero tenemos que sacar ese gas”.



Llamó la atención que con el cambio de régimen también cambie la perspectiva respecto de la técnica del fracking que fue estigmatizada y rechazada en el gobierno lopezobradorista.



La intención es positiva. México tiene grandes yacimientos de gas natural y debe comenzar a trazar el camino para la explotación y explotación de este energético indispensable para las actividades industriales y para los hogares mexicanos.



Ojalá los recursos alcancen y se avance en el objetivo.