Firma Ricardo Moreno alianza con Grupo VAZOL para atraer inversiones

Se reúne con autoridades corporativas de Grupo VAZOL que proyectan ampliar sus inversiones en la capital mexiquense.

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, se reunió con autoridades corporativas de Grupo VAZOL, empresa orgullosamente mexicana, líder en sectores estratégicos como servicios hospitalarios, farmacéuticos, hotelería, entre otros, que proyecta ampliar sus inversiones en la capital mexiquense.



Como parte de este importante encuentro, el Gobierno municipal reiteró su compromiso de colaborar como aliado estratégico en la llegada de capital que fomente la creación de empleos y eleve el bienestar de las familias toluqueñas.



Se habló de los elementos competitivos de Toluca, como conectividad, energía eléctrica, agua, infraestructura tanto aérea como carretera, entre otros, que la colocan como un nodo importante de desarrollo. Asimismo, se les presentó el Plan de Incentivos Fiscales 2025 con el que cuenta la capital, y que lo posicionan como el único municipio de la entidad en otorgar estás facilidades para concretar la llegada de nuevas inversiones.



La empresa farmacéutica Kener, que forma parte de las seis divisiones de Grupo VAZOL, anunció en julio pasado una inversión de 5 mil 180 millones de pesos, de los cuales el 85% se destinará a la ampliación de su planta ubicada en Parque 2000, con el objetivo de triplicar la producción de inyectables y vacunas para el sector hospitalario.



Esta importante inversión se suma a una serie de acciones que permiten en el corto plazo consolidar a Toluca como un nodo para el desarrollo económico.



En la reunión estuvieron presentes Diego Villaseñor, Director General de Licenciamiento y representante del Presidente de Grupo VAZOL, Olegario Vázquez Aldir; Federico Prince Laris, Director General de Kener; el Secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez y la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel.