Propone Clara Brugada crear red de ciudades del cuidado en América Latina y el Caribe

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, subrayó que el diseño urbano y la planeación de las ciudades deben incorporar como prioridad la creación de espacios e infraestructura para el cuidado.



Durante su participación en la Mesa 3: Lineamientos para las políticas de cuidados desde una perspectiva de género, territorial e interseccional, en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, reiteró la importancia de que el bienestar y desarrollo de las mujeres y sus familias, dejen de ser un asunto privado y se conviertan en una responsabilidad pública.



Presentó los avances y proyecciones del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, un modelo que busca garantizar atención integral a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y cuidadoras.



Anunció que en 15 días iniciará el Programa de Apoyo Económico a Personas Cuidadoras, destinado a quienes atienden a personas totalmente dependientes por enfermedad o edad.



“Es increíble que a estas alturas de la vida no se reconozca ni se valore este trabajo, que no se pague y que signifique un gran sacrificio para las mujeres. Es momento de devolverles su tiempo para que puedan desarrollarse”, enfatizó.



Finalmente, Brugada Molina convocó a la creación de una Red de Ciudades del Cuidado, con el objetivo de “repensar nuestras ciudades desde el corazón de los territorios, para que el cuidado deje de ser un obstáculo y se convierta en un derecho garantizado”.



Paola Yañez, coordinadora General de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, dijo que para contrarrestar las desigualdades que viven las mujeres, entre ellas las racializadas, empobrecidas, inmigrantes de América Latina y el Caribe, se propone una ruta para desmontar la idea del colonialismo en los cuidados, trabajo invisible que sostiene la vida y que el sistema capitalista y patriarcal ha depositado históricamente sobre sus cuerpos.



Arlene Tickner, embajadora para asuntos de género y de política global feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dijo que en América Latina y el Caribe comienza a desarrollarse la visión territorial de los cuidados, planteada en el documento que saldrá de esta conferencia, visión que, añadió, se ha aplicado en Colombia para diseñar abordajes alternativos de esta materia, que han dado resultados al incorporar a diversos pueblos, grupos culturales y étnicos, así como personas con discapacidad, entre otros.



A este evento, que se desarrolló por primera vez en 50 años en la Ciudad de Mexico, convocó a representantes de países como Ecuador, Cuba, Chile, Argentina, Colombia, perú, Brasil, y Panamá, entre otros, así como gobernadoras y legisladoras del territorio mexicano.