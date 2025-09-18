Fernando Flores hace un llamado a la JCEM para rehabilitar Av. Tecnológico

No puede ser intervenida por el gobierno municipal al estar concesionada a la iniciativa privada.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández realizó mediante sus redes sociales un llamado a la Junta de Caminos del Estado de México para que intervenga de forma urgente en la rehabilitación de la Avenida Tecnológico, esto ante el deterioro visible de la arteria, que de manera lamentable no puede ser intervenida por el gobierno municipal al estar concesionada a la iniciativa privada.



Señaló que esta problemática afecta a varias vialidades que conectan y recorren el municipio de Metepec, y expresó su preocupación por las condiciones actuales de la avenida Tecnológico, considerada una de las más transitadas del Valle de Toluca



“Me encuentro en Avenida Tecnológico donde seguimos teniendo un severo problema de mal estado en esta vía; en algunos tramos es prácticamente intransitable por las afectaciones que ya tiene el pavimento. Por eso hago un respetuoso, pero enérgico llamado a la Junta de Caminos para que intervenga lo más pronto posible”, dijo.



Flores Fernández volvió a remarcar que tanto la Avenida Tecnológico, al igual que otras vialidades primarias de Metepec, no está bajo la competencia del ayuntamiento, lo que impide que brigadas municipales puedan intervenir directamente en su reparación.



Señaló que estas vías forman parte de concesiones de largo plazo que fueron otorgadas por administraciones anteriores al sector privado, y su mantenimiento corresponde al gobierno estatal o a las empresas responsables.



Y aclaró a los vecinos de Metepec, que de manera lamentable, esta vialidad ha estado concesionada por más de 20 años, por lo cual ha tenido que hacer un urgente llamado al Gobierno del Estado para que se puedan llevar a cabo las reparaciones de esta vía.



Reiteró que el municipio ha estado realizando labores de mantenimiento en las calles que sí están bajo su jurisdicción, pero insistió en la urgencia de que el gobierno estatal atienda aquellas vías cuya gestión y rehabilitación no compete a la administración local.



En días anteriores, Flores Fernández había dado a conocer que vialidades permanecían concesionadas y entre ellas están: Avenida Comonfort, Avenida Las Torres, Paseo Tollocan, Salvador Díaz Mirón, la carretera Toluca–Tenango del Valle, Circuito Metropolitano, Dos Ríos, Camino a Chapultepec, vialidad Metepec–Zacango, así como las calles 5 de Mayo y Benito Juárez.