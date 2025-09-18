Refrenda rectora Patricia Zarza respeto a la autonomía del SUTESUAEM

En el acto se presentó el cuarto informe del secretario general saliente, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadores

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado reiteró el compromiso de su Administración con respeto a la autonomía sindical, la certeza en los procesos administrativos y de desarrollo para quienes forman parte del sector trabajador.



Señaló que así como colocar a las personas en el centro de la acción institucional, al tomar protesta a las y los integrantes del comité ejecutivo entrante del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM).



Zarza Delgado encabezó el cuarto informe de actividades del secretario general saliente de la agrupación sindical universitaria, Pedro Rodríguez Magallanes, además de la entrega de reconocimientos a trabajadoras y trabajadores con 25 y 30 años de servicio, quienes con su esfuerzo y trabajo diario favorecen el desarrollo integral de la Autónoma mexiquense, reiteró la rectora, además de su total apertura al diálogo y cercanía para la consolidación de una mejor institución.



Señaló que tener la oportunidad de servirles ha sido el mayor impulso para estar al frente de nuestra casa auriverde. “Mi prioridad es estar cercana a ustedes, escucharles y encontrar alternativas de solución a las diversas necesidades que existen, pues su labor cotidiana da sentido y certeza al devenir institucional”, dijo.



La rectora estuvo acompañada por la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Padilla Mora, quién resaltó que el respaldo y apoyo del personal administrativo y de mantenimiento ha sido elemental para el retorno a las actividades presenciales en 53 de los 55 espacios académicos que entraron en paro, ya que con su trabajo generan ambientes adecuados para el desarrollo e interacción entre la comunidad universitaria.



Puntualizó que el prestigio de la Máxima Casa de Estudios mexiquense se fortalece con la visibilización de las aportaciones de quienes la integran.



“Por ello, me comprometo a construir, en equipo, mejores condiciones para el desarrollo pleno del potencial profesional y personal de las y los trabajadores universitarios”.



Zarza Delgado reconoció a la gestión sindical saliente, que culminó en un proceso electivo democrático, donde participaron 1927 personas, es decir, más del 80% de las integrantes del SUTESUAEM, en la elección de Luz María García Molina para encabezar los trabajos de la agrupación sindical durante el periodo 2025-2029.



Pedro Rodríguez Magallanes aseveró que, en el marco de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y fraternidad, se dio cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que agradeció a la UAEMéx su solidaridad, empatía y esfuerzo en la búsqueda de mejores condiciones para el gremio administrativo de la institución.