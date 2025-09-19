En Edoméx se registró una reducción del 17% en extorsiones

Se han realizado en la entidad más de un millón 600 mil operativos en distintos puntos de la entidad.

A pocos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló en la Mesa de Paz que el Estado de México registró una reducción de 17% en el delito de extorsión desde el inicio de su gestión.



Durante la sesión, la gobernadora señaló que la seguridad es una tarea diaria que han asumido todos los integrantes, por lo cual se revisan constantemente las estrategias para fortalecer las acciones en la transformación de un Edoméx, para que todas y todos vivamos con tranquilidad.



Señaló que en este 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó una disminución de 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y reafirmó que estas cifras, son el resultado de seguir la estrategia de seguridad basada en la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.



Además informó que se han realizado en la entidad más de un millón 600 mil operativos en distintos puntos de la entidad.



También se redujeron, señaló, delitos de alto impacto como; el delito de homicidio doloso que se redujo 30%, el robo de vehículo se redujo 28% durante el mismo periodo.



También mencionó que gracias a las acciones preventivas llevadas a cabo en la entidad se busca disminuir riesgos y fortalecer la seguridad en los hogares mexiquenses; un ejemplo el programa Canje de Armas permitió recolectar más de 2 mil armas de fuego, con un valor superior a 6.7 millones de pesos.



También señaló que se contempla la incorporación de más unidades de patrullaje y la instalación de cámaras de videovigilancia en diversas regiones del estado; buscando ampliar la capacidad de reacción frente a situaciones de riesgo.



Uno de los principales propósitos de la Mesa de Seguridad es el fortalecimiento de las corporaciones policiacas mediante mejores condiciones laborales; como los incrementos salariales y capacitaciones adicionales para los elementos estatales.