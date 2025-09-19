Tendrá la alcaldía Tláhuac nueva iluminación, patrullas y Cablebús en San José

Durante su visita al pueblo de San José, en la alcaldía Tláhuac, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que en dicha zona habrá una estación del Cablebús Tláhuac-Milpa Alta.
Con esta acción se tendrá un transporte seguro, silencioso, no contaminante y amigable con el medio ambiente, que garantizará un traslado rápido para la población que menos tiene y que vive en las periferias.
También se anunció la instalación de luminarias de 100, 170 y hasta 250 watts, lo que permitirá mejorar la iluminación y, con ello, reforzar la seguridad en colonias como San José y barrios cercanos a San Pedro Tláhuac.
Habrá un incremento de casi 40% en cámaras de videovigilancia y patrullas, además de un nuevo esquema de policía de proximidad con visitas casa por casa.
En materia ambiental, recordó que el programa Altépetl continúa apoyando la producción en suelo de conservación, y anunció una inversión de 15 millones de pesos para preservar la zona chinampera.
La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, celebró la llegada del Cablebús a la colonia San José, reconociendo que, con el respaldo de la mandataria capitalina, “Tláhuac no será más una periferia olvidada, sino un territorio de paz, desarrollo y bienestar”.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la nueva línea del Cablebús contará con siete estaciones y un recorrido de 12.4 kilómetros, desde Milpa Alta hasta el Metro Tláhuac.
Durante este recorrido del programa Casa por casa acompañaron a la Jefa de Gobierno las secretarias de Bienestar, Araceli, Damián; de Salud, Nadine Gasman; de Medio Ambiente, Julia Álvarez, y de Mujeres, Daptnhe Cuevas, además de los secretarios de Participación Ciudadana, Tomás Pliego; de Obras, Raúl Basulto, y de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, entre otros.