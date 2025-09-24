Inaugura Clara Brugada Primera Tortillería de maíz nativo

-Informó que su gobierno ha invertido este año más de mil millones de pesos para impulsar la producción de maíz nativo

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la primera tortillería comunitaria de maíz nativo Red Centli, ubicada en la Utopía Libertad, alcaldía Iztapalapa, donde aseguró que con esta estrategia, la cual consiste en vender tortillas de maíz producido en la zona rural de la ciudad, se hace justicia a productores y se garantiza la soberanía alimentaria de las y los habitantes de la capital.



“El precio de la tortilla será de 22 pesos por kilo. En esta tortillería comunitaria confluyen muchos principios que nos identifican. Queremos ser, con esta tortillería y con esto que se ha logrado, una ciudad que produce salud, una ciudad sana, que piensa en la mejor alimentación para su población, que fomenta la economía local, una ciudad que mira las periferias”, afirmó.



Ante vecinas y vecinos, así como productores de maíz, la mandataria capitalina destacó que este proyecto no cuenta con intermediarios, es decir, el trato es, exclusivamente, con los 66 productores de maíz con los que cuenta la tortillería y las y los consumidores.



Informó que se invertirán mil millones de pesos para los trabajadores del campo, de los cuales un porcentaje será asignado para las y los productores de maíz nativo, con el fin de que se aumente la producción de este alimento.



Brugada Molina hizo un llamado a todas las tortillerías de la capital que quieran vender productos hechos a base de maíz nativo, aseveró que el gobierno las apoyará: “¿Cómo vamos a apoyar a las tortillerías de la esquina que quieran vender de este maíz? Adecuando su tortillería para que puedan recibir el maíz nativo”, indicó.



La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó que, con la primera tortillería de maíz nativo en la Ciudad de México, se “inaugura un sueño que une al campo con la ciudad y acerca a los productores con la población”.



Explicó que las tortillas que ahí se elaboran son integrales, contienen fibra, calcio y carbohidratos, y están libres de organismos genéticamente modificados, aditivos y pesticidas.



Con esta tortillería, detalló, se prevé la producción de alrededor de 400 kilos de tortillas al día, en beneficio de cientos de familias consumidoras y con un impacto directo en 66 productores de San Miguel Xicalco y La Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan. Para el ciclo agrícola 2025 se proyecta una cosecha de 3 mil 300 toneladas de maíz nativo.



Resaltó que este modelo no sólo promueve la alimentación saludable, sino que también fortalece el suelo de conservación y combate problemas como la lotificación irregular.