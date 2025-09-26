Se disculpa Kiko Campos con Sasha Sokol

El productor de Timbiriche, le pide perdón por normalizar lo ocurrido con Luis de Llano.

El productor Kiko Campos, uno de los productores principales de Timbiriche, ha enviado disculpas a Sasha Sokol por haber normalizado la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella era menor de edad.



El productor señaló que es vergonzoso no haber tenido la consciencia de que lo que la joven atravesaba no era correcto y no debía de ser pasado por alto.



Después de que la SCJN emitiera el fallo a favor de la cantante y le negara un amparo a Luis de Llano, este la tendrá que compensar económicamente, además de evitar hablar de ella y tendrá que ofrecerle una disculpa pública.



Al darse a conocer la resolución, muchas figuras del medio mostraron su respaldo a la cantante, ya que a 30 años de este lamentable suceso, por fin pudo obtener justicia.



Se debe recordar que en México no existe plazo de prescripción para los casos de aquellas personas que hayan sido víctimas de abuso sexual, mientras eran menores de edad. Kiko Campos, compositor de algunas de las canciones más exitosas de Timbiriche (“Besos de ceniza”, “Con todos menos conmigo” y “Si no es ahora”), y productor del álbum debut de Sasha, fue cuestionado acerca de si tenía alguna postura sobre el fallo legal de la SCJN.



Con rostro serio, Campos respondió que él ha anticipado que le debía una disculpa a la cantante pues fue uno de los testigos de la relación que mantuvo con de Llano, pese a la gran diferencia de edad que existía entre ambos.



“Es una cuestión bien seria, yo también pido una disculpa, no nada más a Sasha, a toda esa generación, yo me disculpo con todas estas chicas que tuvieron estos acosos y abusos”.



Reconoció que, por esa época, se solía normalizar y, hasta se le celebraba a quienes mantenían un vínculo con personas más jóvenes. El músico de origen chileno se dijo avergonzado por atestiguar lo que pasó y no haber intervenido.



Expresó que ya se ha disculpado con Sokol, con la que mantiene una buena relación y a quien tiene en un gran concepto, pues la denominó como una mujer valiente, inteligente y de gran madurez, pues esas aptitudes son las que considera que la proveyeron de la fuerza para alzar la voz y encabezar esa lucha.