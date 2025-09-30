Pide Ana Muñiz acción urgente de CONAGUA ante riesgo por el Río Lerma

Comentó que esta solicitud la presentaron desde febrero de este año.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, acudió acompañada por ediles y autoridades auxiliares, a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde pidió ser escuchada y que le recibieran una solicitud de apoyo técnico y operativo.



De acuerdo a lo referido, en la solicitud se leía: “la solicitud la hicimos desde el 25 de febrero de este año y en reiteradas ocasiones, pidiendo la ejecución de acciones preventivas y de reforzamiento en las márgenes del río Lerma, las cuales son competencia de dicha Comisión.”



Muñiz Neyra señaló que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 constitucional, los recursos naturales del país, incluyendo aguas superficiales y subterráneas, pertenecen a la nación y su conservación corresponde al Gobierno Federal.



“No obstante, desde 2022, en San Mateo Atenco hemos implementado acciones de mantenimiento para que las familias atenquenses no sufran afectaciones durante las temporadas de lluvia; sin embargo, ahora se requiera intervención urgente de la CONAGUA.”



Muñiz Neyra con rostro serió expresó con firmeza que no se retiraría de las oficinas hasta que alguna autoridad escucha su petición, ya que la vida y el patrimonio de las familias de San Mateo Atenco están en riesgo; “la situación del río es crítica y necesitamos que hagan labores de prevención para evitar consecuencias mayores a las que se vivieron en 2018.”



La presidenta externó la creciente preocupación por el tramo del río que colinda con el Barrio de Guadalupe, donde se han registrado algunos desbordamientos que amenazan la seguridad de las familias asentadas en la zona.



Además explicó que durante la visita que llevó a cabo el personal de la Dirección Local de la CONAGUA a la ribera del Lerma, estos pudieron constatar que el estado del hombro del río es de alto riesgo, porque el reblandecimiento causado por los altos niveles de agua, podría provocar rupturas y la amenaza es real, afirmó.



Despúes de algunos minutos, Muñiz Neyra se reunió la Lic. Claudia Gómez Godoy, encargada del Proyecto de Restauración del Río Lerma – Santiago, además de Rocío Salinas Prado, gerente de Infraestructura, y Miguel Valderrama, director de Concertación Social, con quienes se firmaron los siguientes acuerdos en beneficio de las familias atenquenses y del Valle de Toluca:



Será a partir del 30 de septiembre 2025 que la CONAGUA adelantará trabajos en puntos críticos para garantizar el flujo del río. También realizarán autoridades locales y de la CONAGUA un recorrido por el río Lerma a la altura del barrio de Guadalupe para sumar acciones preventivas.



También señaló la CONAGUA que solicitará al Gobierno del Estado de México que la Comisión estatal del Agua (CAEM), mantenga limpias las linternillas de salida de la Presa Alzate.



Se acordó que la Dirección General de Dragador revisará si la Secretaría de Marina puede apoyar con maquinaria y equipo.



Se informó que la CONAGUA presupuestará año con año el desazolve del río Lerma para evitar afectaciones en la temporada de lluvias.



La presidenta Muñiz Neyra agradeció, pero de manera firme reiteró el compromiso de su gobierno con la seguridad hídrica y la gestión preventiva de riesgos, y expresó su confianza en una respuesta pronta y efectiva por parte de la CONAGUA, porque la coordinación interinstitucional es fundamental para evitar una contingencia mayor.