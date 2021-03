MORENA EN EL TOBOGÁN

Por Luis Pinal Da Silva

A pesar de que el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder, Morena, hacía cuentas de casi, casi arrasar en los comicios del 6 de junio próximo, lo acontecido en las últimas semanas lo ha llevado a un tobogán.

Son muchos los asuntos que han minado la confianza del potencial elector. El primero, el de su candidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, a quien su contrincante, el abanderado de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, dio un golpe muy fuerte al publicar un video en donde aparece en un diálogo con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, quien fue condenado a 120 años de prisión en Estados Unidos, por delitos de explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de mujeres con fines de explotación sexual, conspiración y fraude, entre otros delitos.

Ello fue el primer episodio, pero después, el INE les dio un golpe brutal, pues les retiró el registro de las candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, es decir a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente.

Pero la golpiza no acabó ahí, ya que junto con los “desclavados”, aparecieron otros morenistas sancionados. En total, de los 49 políticos castigados de Morena, 25 eran candidatos a diputados federales por varios estados, 6 eran candidatos a diputados locales, 16 a alcaldes y 2 a gobernador.

A ello se suma que las maniobras del jefe de los morenistas, Mario Delgado Carrillo, ha hecho también lo que ha podido para llevar al partido a la derrota en San Luis Potosí, donde el partido que se veía firme para ganar se ha estancado en el tercer sitio en preferencias del voto.

La campaña de Clara Luz Flores y Mónica Rangel van mal desde el inicio, porque compiten con un partido con el que no comulgan, y varios candidatos están en la misma situación, ninguno de ellos cree en la Cuarta Transformación.

En síntesis, pareciera que el presidente no quiere ver, o no le da la gana ver, que Mario Delgado Carrillo se ha empeñado en hacer todo mal y las revelaciones del diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, adquieren relevancia, al afirmar que la selección de candidatos de Morena “fue injusta y dedocrática”.

Incluso, señala a Delgado Carrillo como el artífice de la debacle que se avecina al dar prioridad a priístas y panistas por sobre quienes acompañaron al hoy presidente en la aventura que lo posicionó.

Lo que es cierto, es que parece que la aventura llamada Morena y, por ende, la Cuarta Transformación, están a un tris de convertirse en una pesadilla efímera.