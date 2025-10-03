Saray Benítez entrega lentes y aparatos funcionales en Mexicaltzingo

Señaló que esta entrega se hace con mucho amor y entusiasmo.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la jornada de entrega de lentes oftálmicos y aparatos funcionales para personas que lo necesitan en el municipio.

Señaló que esta entrega se hace con mucho amor y entusiasmo, y agradeció al DIF Mexicaltzingo, además de la Administración de la Beneficencia Pública por el trabajo coordinado que se ha llevado a cabo y que ha redituado en estos resultados.

Señaló que las acciones realizadas, solo reafirman nuestro compromiso con el bienestar y la salud de quienes más lo necesitan, mejorando su calidad de vida día a día de las y los vecinos de Mexicaltzingo.

