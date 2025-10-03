Estrategia de seguridad redujo 29% extorsiones en Edoméx: Delfina Gómez

-En coordinación con los tres órdenes de gobierno se refuerza la campaña para denunciar de manera anónima al 089 los casos de extorsión.

Gracias al trabajo conjunto del Gobierno del Estado de México y la estrategia de seguridad instruida por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el delito de extorsión disminuyó 29.4 por ciento en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.



De acuerdo con cifras presentadas en la Mesa de Paz, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 se registraron 2565 casos, mientras que en 2025 la cifra bajó a 1811, es decir, 754 casos menos.



Autoridades estatales subrayaron que este resultado es reflejo de la estrategia de inteligencia y operativos de seguridad desplegados en todo el territorio mexiquense, así como de la coordinación permanente con los gobiernos federal y municipales, lo que permite avanzar en la protección de las familias mexiquenses.



El Gobierno del Estado de México recordó que la denuncia ciudadana es clave para combatir este delito y exhortó a la población a comunicarse de manera anónima a la Línea Nacional 089, disponible las 24 horas, para reportar cualquier intento de extorsión.