Impulsar inversión y crecimiento económico en Lerma es prioritario: Ramírez Ponce

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, tuvo una jornada de reuniones en el ayuntamiento del municipio, todas enfocadas en el crecimiento y reforzamiento de los diferentes organismos.



Durante su reunión con la Magistrada Nereida Berenice Ávalos Vázquez, Presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ramírez Ponce señaló que Lerma trabaja para fortalecer las tareas en materia de difusión de los derechos políticos y sociales de las mujeres, temas que es fundamental en su gobierno.



Agradeció todo el apoyo que le ha brindado TEPJF para llevar a cabo varias jornadas de información en diferentes puntos de Lerma.



También mantuvo Ramírez Ponce una reunión con los integrantes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, con quienes se llevó a cabo un extenso análisis de las distintas acciones que se tendrán que implementar en Lerma para incentivar la inversión y el crecimiento económico regional.



Durante el encuentro afirmó que una parte fundamental para el crecimiento de la región y la construcción de proyectos comunitarios es la visión que tienen las y los vecinos de Lerma.



Y enfatizó, que su gobierno trabaja de la mano, en equipo con autoridades, organismos y vecinos para lograr que Lerma se convierta en un referente nacional.



Por último informó que se mantiene una comunicación de manera permanente con la Comisión del Agua Edoméx y la Conagua.



Señaló que en las últimas horas se han llevado a cabo recorridos de inspección, estos se ha hecho en los diferentes puntos estratégicos del río Lerma, con lo que se ha podido definir las líneas de acción a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Lerma, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de México.