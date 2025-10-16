Nodal se lanza contra Cazzu: dice que da millones de pesos de manutención

No paran los ataques entre ambos cantantes, todo comenzó por un comentario al solicitar que firmara el permiso para que su hija pudiera viajar.

Un nuevo enfrentamiento para Christian Nodal y es que respondió a las recientes declaraciones que hizo Cazzu, donde afirma que no solo cumple con las obligaciones económicas que tiene como padre, además de que la cifra que proporciona para la crianza de su hija fluctuaría en millones de pesos mexicanos.



También informó que había solicitado encontrarse con su hija Inti, pero no recibió ninguna respuesta por parte de la abogada de la argentina.



Y es que Cazzu esta de visita en México con su gira “Latinaje en vivo”, y ofreció algunas declaraciones a la prensa mexicana, donde reconoció que Nodal la había solicitado a través de su abogado, ponerse en contacto para comunicar su deseo de ver a Inti.



También habló de otros asuntos, como el del premiso provisional unilateral que habría recibido por parte de un juez, para que pudiera viajar con la menor, mientras cumple con sus compromisos laborales fuera de Argentina. Sin embargo, en un comunicado, el abogado de Nodal, argumenta que la versión de la argentina carece de sustento, afirmando no sólo que su cliente nunca ha impedido que Inti viaje con su madre, sino que, al buscar la forma de reencontrarse con la pequeña, no obtuvo respuesta alguna de parte de Cazzu ni de su representante legal.



También señaló el abogado que es falso que las los permisos para viajar de manera internacional hayan sido unilaterales, ya que Nodal nunca ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida.



Nodal exhibió otro asunto relacionado a sus responsabilidades como padre pues, en la última entrevista a Cazzu, la argentina no abordó ese tema, en una visita anterior a nuestro país, habría sugerido que Nodal no proporcionaba la cantidad de dinero que a ella le parecería justa.



El abogado del músico afirmó que su cliente no solamente entrega la suma, exigida por la Ley Argentina, sino que, además, le hace llegar cantidades que oscilan en los millones de pesos mexicanos.