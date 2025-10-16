En Naucalpan se trabaja para llevar bienestar y justicia a comunidades: Isaac Montoya

Reafirmó que su compromiso es el de transformar cada rincón del municipio.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, acudió a Praderas de San Mateo para continuar llevando bienestar y justicia social a las comunidades, mediante una nueva Huella de la Transformación y del operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo.



Señaló que a través de la Dirección de Servicios Públicos, se instalaron 40 luminarias, además de aplicarse 20 toneladas de mezcla asfáltica para mejorar las vialidades y de rescatar áreas verdes y mejoramos los espacios que fortalecen la convivencia y el tejido social.



Montoya Márquez señaló que estos trabajos benefician a más de 7 mil vecinas y vecinos, pero, sobre todo, representan el esfuerzo colectivo de un pueblo que no se rinde y que, junto con su gobierno, está reconstruyendo la dignidad de sus colonias.



Reafirmó que su compromiso es el de transformar cada rincón del municipio, impulsando el bienestar del pueblo y devolviendo la esperanza a las y los naucalpenses.



Se comprometió a continuar visitando cada colonia, cada fraccionamiento y cada pueblo, porque el bienestar no puede ser privilegio de unos cuantos: tiene que sentirse en todas partes.



Motoya Márquez acompañó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por el Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito es contribuir a fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas mayores.



Durante el evento, realizado en el Parque Naucalli, el Alcalde destacó que este apoyo universal beneficiará a más de 22 mil mujeres naucalpenses de entre 60 y 64 años, sumándose a las 103 mil personas adultas mayores que ya reciben la pensión, ampliando así el alcance de una política pública verdaderamente transformadora.



Durante el evento, Montoya Márquez reconoció el trabajo realizado por Enrique Jacob Noyola, Director de Programas de Bienestar en Naucalpan, y el de las Servidoras y Servidores de la Nación, quienes con compromiso recorren cada territorio para garantizar que estos derechos se hagan realidad.



Afirmó que este programa refleja un firme compromiso con la justicia social, la igualdad y el bienestar.



Montoya Márquez, también hizo entrega de la rehabilitación a La Avenida Ferrocarriles Nacionales en La Ahuizotla, señaló que durante muchos años estuvo olvidada y deteriorada, ahora luce renovada, devolviéndole su dignidad.



Mencionó que se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación de 12,679 m² de pavimento, con 1.6 km lineales de doble carril, además se balizaron cruces peatonales, topes y líneas de seguridad, también se realizó bacheo profundo y superficial, renivelación de brocales y registros, y la rehabilitación de bocas de tormenta. Cada metro que mejoramos es un paso hacia un municipio más seguro y digno para todas y todos.



Durante la entrega anunció que también se iniciaran pronto los trabajos de renovación de la Calzada de la Naranja, vialidad que conecta con la CDMX.



Con el esfuerzo conjunto de la ciudadanía y el gobierno, estamos recorriendo el sendero de la transformación de Ciudad Naucalpan.