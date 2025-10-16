Rojo de la Vega encabeza instalación de luminarias en San Rafael

-La alcaldesa encabezó la instalación y encendido de 609 luminarias que alumbrarán 9.8 kilómetros de vialidades en la colonia San Rafael.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el encendido de 609 luminarias del programa Brilla Cuauhtémoc en la colonia San Rafael, con las cuales se iluminan 9.8 kilómetros de vialidad, fortaleciendo la seguridad y la calidad de vida de las familias de la zona.



Durante el evento, la mandataria destacó que este programa es uno de los ejes más importantes de su administración, al mejorar la percepción de seguridad y recuperar espacios públicos que por años permanecieron en penumbra.



“Ya sabemos que una calle bien iluminada es una calle más segura para nuestras familias. En la Cuauhtémoc trabajamos todos los días para que nuestras colonias sean lugares más habitables, limpios y seguros”, señaló.



Con estas acciones, la alcaldesa informó que su gobierno ha instalado más de 51 mil luminarias en un año, consolidando a Brilla Cuauhtémoc como el programa de alumbrado más ambicioso en la historia de la demarcación y uno de los de mayor impacto en toda la Ciudad de México.



Vecinas y vecinos de la San Rafael reconocieron el avance en el mejoramiento del espacio público y agradecieron la presencia constante de la alcaldesa en sus colonias.



Al término del evento, se registró un incidente aislado, luego de que un hombre -quien no fue identificado como vecino por los residentes que se encontraban en el lugar- irrumpió en el acto e intentó provocar a los asistentes, sin lograr alterar la realización del encendido.



“A mí no me afecta, yo aguanto, pero a quienes sí afectan es a los vecinos. Mejor preocúpense por arreglar todo lo que no han hecho y dejen de mandar a sus paleros a sabotear eventos que son de la gente”, expresó Ale Rojo de la Vega tras el hecho.



Pese a la interrupción, el acto concluyó con éxito, sumando una colonia más al compromiso de la alcaldía por iluminar, recuperar y proteger el espacio público en beneficio de las y los habitantes de la Cuauhtémoc.