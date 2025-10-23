Alcaldía Benito Juárez y SEGIAGUA sustituirán 90 metros de tubería de agua en la colonia Portales

El incidente se originó luego de que un tubo de 12 pulgadas de diámetro se rompió debido a que rebasó su periodo de vida útil y a un aumento de presión en el suministro de agua.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, personal de Operación Hidráulica y Saneamiento de la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atendieron una fuga de agua en la colonia Portales. Derivado de este hecho, se anunció la sustitución de 90 metros de tubería perteneciente a la red primaria de la Ciudad de México, con lo que mejorará el suministro en beneficio de vecinos de la zona.



El incidente se originó luego de que un tubo de 12 pulgadas de diámetro se rompió debido a que rebasó su periodo de vida útil y a un aumento de presión en el suministro de agua, por ello se realizarán trabajos en la calle de Nevado para cambiar el tubo de asbesto por uno de Poliuretano de Alta Densidad (PAD), con ello se garantizará un tiempo de vida mayor a la red hidráulica.



Para mitigar el problema se cerraron de manera preventiva las válvulas que abastecen entre otras las calles de Nevado, Ajusco y Monrovia con la finalidad de evitar que el agua se desperdicie y, posteriormente personal de la alcaldía y de SEGIAGUA comenzaron las labores de reparación.



El servicio de agua potable se suspenderá temporalmente por las obras y la demarcación apoyará a las personas que lo requieran con el suministro mediante pipas el tiempo que sea necesario.



“El equipo de la alcaldía atendió rápidamente la fuga de agua que se presentó esta mañana, se cerraron las válvulas y no tuvimos ninguna afectación, pudimos llegar con los equipos de emergencia rápida, con los equipos de motobomba, donde ya teníamos previsto que pudiera pasar algún tipo de inundación”, señaló Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez.



Los equipos de la alcaldía Benito Juárez y SEGIAGUA continuarán trabajando hasta resolver el incidente y garantizar que el suministro de agua se restablezca completamente.