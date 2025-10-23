Comisión de DDHH se une a jornadas “Súmale Vecinal” en Cuauhtémoc

En el mercado Paulino Navarro se ofreció atención médica, dental y psicológica, además de orientación en salud sexual.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se une a las jornadas ‘Súmale Vecinal’, impulsadas por el Gobierno que encabeza Alessandra Rojo de la Vega en la Alcaldía Cuauhtémoc. En una nueva edición, se llevó una jornada de servicios gratuitos al Mercado Paulino Navarro, donde más de 150 personas accedieron a estudios, asesorías y servicios de bienestar sin costo.



Durante la actividad, se entregaron 35 lentes para vista cansada, se realizaron 20 pruebas de VIH, 10 asesorías en salud sexual, 10 atenciones médicas, 4 dentales, así como 14 cortes de cabello, 10 faciales y 10 sesiones de acupuntura; además, se practicaron 15 pruebas de antígeno prostático, 15 de colesterol y 15 de ácido Urico, así como 4 consultas médicas; en suma, 113 personas fueron beneficiadas en esta acción.



Adicionalmente, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) brindó orientación a locatarios y visitantes sobre mecanismos de denuncia y acompañamiento.



“Súmale Vecinal” es un programa impulsado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, que acerca servicios de salud, bienestar y orientación legal a las colonias, barrios y mercados de la demarcación.



Desde su puesta en marcha, el programa ha beneficiado a miles de personas con atención gratuita en optometría, revisión dental, antígeno prostático, salud mental, nutrición, pruebas de laboratorio y asesorías jurídicas.



La alcaldesa Ale Rojo de la Vega ha señalado que el objetivo de este programa -realizado gracias a un convenio de colaboración con asociaciones como Fundación Marie Stopes, INSADE AC, Fundación México Vivo, INSPIRA AC, Hecho con VIHDA y Consejo Ciudadano- es acercar la atención a donde la gente la necesita y garantizar que nadie se quede sin acceso a los servicios más básicos por falta de recursos.



Por instrucciones de la edil, este programa seguirá replicándose en plazas y espacios públicos de las 33 colonias de la demarcación, por lo que la Alcaldía Cuauhtémoc invita a las y los vecinos a mantenerse atentos a sus redes oficiales.