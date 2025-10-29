Clara Brugada anuncia inversión de más de 12 mil mdp para creación del Sistema Público de Cuidados

-Se destinarán a nueva infraestructura, 6200 millones a mantenimiento y operación, mil millones a apoyos para personas cuidadoras, 900 millones a estancias y 100 millones a cooperativas de cuidados

En vísperas del Día Internacional de los Cuidados, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión de más de 12 mil millones de pesos para la creación y operación del Sistema Público de Cuidados a lo largo de seis años, el cual implica una de las transformaciones sociales más profundas impulsadas por su administración, que busca colocar en el centro de la vida pública el derecho a cuidar y ser cuidado.



Brugada Molina destacó que el sistema de cuidados constituye un nuevo pilar del Estado de bienestar, al nivel de la salud y la educación, y tiene como propósito revolucionar la forma en que la sociedad se organiza.



Subrayó que el nuevo sistema contempla una inversión estimada de 12 mil millones de pesos a lo largo de seis años, destinada a la creación y operación de infraestructura, apoyos a personas cuidadoras y cooperativas de cuidados.



Detalló que el Sistema Público de Cuidados estará conformado por mil 116 nuevos espacios de atención, entre ellos 300 centros de cuidado infantil y salas de primera infancia, 200 casas de día para personas adultas mayores, 200 centros de rehabilitación para personas con discapacidad, 16 hogares de larga estancia, 200 comedores comunitarios, 200 lavanderías gratuitas, casas de las Siemprevivas con atención jurídica y psicológica, así como 200 espacios de formación en masculinidades corresponsables.



De la inversión total, 1600 millones de pesos se destinarán a nueva infraestructura, 6200 millones a mantenimiento y operación, mil millones a apoyos directos para personas cuidadoras, 900 millones a hogares de larga estancia y 100 millones a cooperativas de cuidados.



Anunció también la creación del Sistema de Educación Inicial de la Ciudad de México, que busca evitar que la desigualdad empiece en la primera infancia, y destacó que actualmente 80 por ciento de los 273 mil niñas y niños de 0 a 3 años no tienen acceso a servicios públicos de cuidado.



Con el sistema de cuidados se crearán 300 nuevos centros infantiles, 200 operados por el Gobierno de la Ciudad y 100 por cooperativas, que atenderán a 66 mil niñas y niños, alcanzando 30 por ciento de la cobertura que requiere la capital del país.



La Jefa de Gobierno señaló que el programa Ciudad que Cuida a quienes nos Cuidan brindará apoyo económico a 45 mil personas cuidadoras de tiempo completo, principalmente mujeres, lo que representa la mitad de quienes realizan esta labor de manera permanente.



Añadió que con la puesta en marcha del sistema se darán 10 millones de servicios anuales para adultos mayores y 5 millones para personas con discapacidad, con una infraestructura instalada para brindar atención diaria a 32 mil personas mayores y 16 mil personas con discapacidad.



Brugada Molina explicó que actualmente los Centros de Cuidado Infantil se concentran principalmente en el centro de la ciudad, por lo que el sistema de cuidados busca revertir esa desigualdad territorial y garantizar que los servicios lleguen a las zonas donde más se necesitan.