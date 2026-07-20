Problemas para los hermanos Tate: enfrentan 59 cargos, incluidos delitos sexuales

Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos a petición de Reino Unido; autoridades continúan con el proceso legal.

Los polémicos creadores de contenido Andrew y Tristan Tate enfrentan una nueva batalla legal luego de que autoridades británicas informaran la existencia de 59 cargos en su contra, relacionados con presuntos delitos sexuales.



La Policía de Bedfordshire, Inglaterra, confirmó que Andrew Tate, de 39 años, enfrenta 42 cargos, mientras que su hermano Tristan, de 38 años, acumula 17 acusaciones.



Los hermanos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, tras una solicitud de extradición presentada por Reino Unido, donde son requeridos para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.



De acuerdo con las autoridades, los cargos fueron autorizados por el Servicio de Fiscalía de la Corona después de analizar pruebas relacionadas con hechos que se remontan a 2012.



Andrew y Tristan Tate se hicieron conocidos mundialmente por sus contenidos relacionados con la llamada “manósfera” y discursos de hipermasculinidad, acumulando millones de seguidores en redes sociales.



Las autoridades británicas señalan que los nuevos cargos forman parte de una investigación más amplia por presuntos delitos como violación y trata de personas. Los hermanos han negado previamente las acusaciones en su contra.



El caso continúa bajo proceso legal mientras las autoridades de Reino Unido y Estados Unidos coordinan las acciones correspondientes para definir su situación jurídica.