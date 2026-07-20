Saldo blanco en el Zócalo capitalino tras reunión de aficionados durante la final del Mundial 2026

El FIFA Fan Festival concluyó con saldo blanco tras 32 jornadas de actividades que congregaron a casi 2 millones de personas en CDMX.

La Ciudad de México cerró con éxito las actividades del FIFA Fan Festival 2026 con la asistencia de 110 mil aficionadas y aficionados que se reunieron en el Zócalo capitalino para disfrutar la transmisión de la final de la Copa Mundial en un ambiente de convivencia y celebración.



La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, desde el inicio del festival el pasado 11 de junio y hasta su conclusión, cerca de 2 millones de personas participaron en las distintas jornadas deportivas, culturales y recreativas realizadas en la capital.



Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, autoridades capitalinas implementaron un operativo especial con filtros de acceso, recorridos preventivos, vigilancia, atención médica, protección civil y acciones de movilidad en el primer cuadro de la ciudad.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó revisiones para evitar el ingreso de objetos prohibidos y bebidas alcohólicas, además de desplegar personal de proximidad y vigilancia durante toda la jornada.



Como parte del dispositivo, fueron decomisadas bebidas alcohólicas en distintos puntos cercanos al Centro Histórico y Paseo de la Reforma, mismas que fueron retiradas para evitar incidentes.



La jornada finalizó sin incidentes mayores gracias al trabajo coordinado entre las dependencias capitalinas encargadas de seguridad, movilidad, limpieza, servicios urbanos y atención ciudadana.



El Gobierno de la Ciudad de México destacó que la realización del Fan Festival permitió fortalecer la convivencia comunitaria, impulsar el uso del espacio público y posicionar a la capital como una sede preparada para albergar eventos internacionales de gran magnitud.