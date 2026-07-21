Baja California fortalece atención cardíaca y salva más de mil vidas

La Red Código Infarto y la sala de hemodinamia gratuita consolidan al estado como referente nacional.

Baja California se posiciona como referente nacional en la atención de enfermedades cardiovasculares al lograr salvar mil 171 vidas mediante la Red Código Infarto y la sala de hemodinamia gratuita del Hospital General de Mexicali, estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para brindar atención especializada a personas sin seguridad social.



La mandataria estatal destacó que acercar servicios médicos de alta especialidad a la población ha sido una prioridad de su administración. En ese sentido, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que la combinación de infraestructura, tecnología y atención oportuna ha permitido reducir la mortalidad por enfermedades del corazón, al pasar de 83.7 a 69.4 defunciones por cada 100 mil habitantes desde el inicio del actual gobierno.



Como parte de esta estrategia, la sala de hemodinamia ha atendido 894 pacientes con sospecha de infarto, realizando 639 procedimientos coronarios y 542 angioplastias que han contribuido a disminuir complicaciones y mejorar la recuperación de los pacientes.



Tan solo en 2026, la Red Código Infarto ha brindado atención a 106 personas y efectuado 32 procedimientos coronarios, fortaleciendo un modelo que beneficia potencialmente a más de un millón de habitantes mayores de 20 años sin acceso a seguridad social, mediante un sistema de atención inmediata y traslado especializado.