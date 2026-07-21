Naucalpan fortalece la educación con apoyo a estudiantes y mejoras en infraestructura escolar

El alcalde Isaac Montoya acompañó a 111 jóvenes egresados de la Preparatoria Oficial No. 324.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañó a las y los 111 estudiantes de la Generación 2023-2026 de la Escuela Preparatoria Oficial No. 324 durante su ceremonia de graduación, donde reconoció su esfuerzo, dedicación y compromiso para concluir una importante etapa de su formación académica.



Durante el evento, el alcalde anunció que el plantel ya cuenta con el proyecto para la construcción de un arcotecho, obra que permitirá mejorar las condiciones para la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas en beneficio de las futuras generaciones.



Asimismo, destacó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las juventudes naucalpenses cuentan con nuevas alternativas para continuar su preparación profesional mediante la Universidad Rosario Castellanos, institución que ofrece diversas licenciaturas en el municipio.



Autoridades educativas del plantel reconocieron el acompañamiento del Gobierno Municipal para impulsar mejores condiciones en las escuelas y generar espacios adecuados para el desarrollo integral de las y los estudiantes.



El Ayuntamiento de Naucalpan refrendó su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la educación, promover la igualdad de oportunidades y brindar a las nuevas generaciones herramientas que les permitan construir un mejor futuro.