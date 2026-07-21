Benito Juárez impulsa la convivencia familiar con el “AbuFest”

El gobierno encabezado por Luis Mendoza promueve actividades para fortalecer los lazos entre personas mayores y sus nietos.

La alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza, puso en marcha el “AbuFest”, una jornada de actividades recreativas y formativas organizada por el Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM) plantel Cumbres, con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y fomentar la integración entre personas mayores y sus nietas y nietos.



Del 20 al 24 de julio, las familias participan en talleres de cocina, computación, manualidades, acuarela, activación física y otras actividades diseñadas para promover el aprendizaje, la creatividad y el intercambio de experiencias entre distintas generaciones durante el periodo vacacional.



La iniciativa surge como una alternativa para que las personas mayores que permanecen al cuidado de sus nietos durante las vacaciones puedan continuar participando en las actividades del CECAM, ahora en compañía de sus familias y en un ambiente de convivencia.



La jefa de la Unidad Departamental de Servicios al Adulto Mayor, Nidia Martínez, destacó que estos espacios buscan fortalecer la integración familiar mediante proyectos que promuevan la participación activa de personas de todas las edades y refuercen los vínculos afectivos.



Las y los participantes reconocieron la importancia de este tipo de programas, al considerar que permiten compartir tiempo de calidad, generar nuevos aprendizajes y crear recuerdos entre abuelos, abuelas y sus nietos.



Con el “AbuFest”, la alcaldía Benito Juárez refrenda su compromiso de impulsar políticas que promuevan el bienestar de las personas mayores, la inclusión social y la convivencia familiar a través de actividades recreativas y educativas.