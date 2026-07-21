Delfina Gómez y Rosa Icela fortalecen acciones del Plan Oriente para impulsar el desarrollo de la región

Revisaron avances en infraestructura, educación, salud y obras hidráulicas para beneficiar a más de 10 millones de mexiquenses.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, e integrantes del Gobierno de México para evaluar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente y dar seguimiento a las acciones estratégicas que impulsa esta iniciativa en beneficio de más de 10 millones de habitantes.



Durante el encuentro se revisaron los progresos en materia de regularización territorial, infraestructura vial, obras hidráulicas, servicios de salud y la instalación de nuevos planteles de educación media superior y superior, con el propósito de fortalecer el desarrollo y bienestar de la región.



La mandataria estatal destacó que, a poco más de un año de su implementación, el Plan Oriente avanza con 121 acciones y políticas públicas orientadas a atender las principales necesidades de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México para consolidar esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de acelerar la transformación y el desarrollo de la zona oriente de la entidad.



En la reunión participaron representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; del IMSS, IMSS-Bienestar y la Comisión Nacional del Agua, así como integrantes del gabinete estatal y las y los presidentes municipales que forman parte de la estrategia.