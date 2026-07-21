MÉXICO ALCANZA RÉCORD HISTÓRICO EN VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

El país registró la comercialización de más de 53 mil unidades y fortaleció su infraestructura de recarga.

México registró un máximo histórico en la venta de vehículos eléctricos e híbridos durante el primer semestre de 2026, al comercializar 53 mil 430 unidades, cifra que representa un crecimiento del 22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor resultado para un primer semestre en el país.



De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación, el incremento refleja el crecimiento sostenido de la demanda por tecnologías de movilidad sustentable, impulsado por una mayor oferta de modelos y el fortalecimiento de la infraestructura de recarga.



El reporte señala que, al cierre de junio de 2026, México contaba con 60 mil 934 posiciones de recarga públicas y privadas, lo que representa un aumento del 55.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Del total, más del 92 por ciento corresponde a infraestructura privada instalada en hogares, empresas y agencias automotrices.



En tanto, la red pública alcanzó 4 mil 655 puntos de carga, un crecimiento anual del 45 por ciento, mientras que los cargadores rápidos de corriente directa sumaron mil 594 unidades, fortaleciendo la movilidad para usuarios particulares, flotillas y transporte de plataformas.



El presidente de la Electro Movilidad Asociación, Eugenio Grandio, destacó que México cuenta con consumidores interesados, empresas dispuestas a invertir y una infraestructura en constante expansión, por lo que consideró fundamental impulsar condiciones que aceleren el desarrollo del sector, fortalezcan la manufactura nacional y mejoren la competitividad de la industria automotriz.



Asimismo, el organismo informó que el crecimiento del mercado de la electromovilidad ha contribuido a la generación de más de 30 mil empleos formales en el país, principalmente en áreas de ingeniería, instalación, distribución y servicios especializados, consolidando a este sector como un motor de innovación y desarrollo económico.