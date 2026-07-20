CCE Estado de México y SSEM fortalecen alianza para impulsar entornos más seguros

Acordaron reforzar la coordinación, el intercambio de información y el seguimiento de estrategias para fortalecer la seguridad y el desarrollo económico de la entidad.

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE Edoméx) y la Secretaría de Seguridad estatal sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la coordinación entre el sector empresarial y las autoridades, con el propósito de impulsar acciones que contribuyan a mejorar la seguridad, generar mayor confianza para la inversión y favorecer el desarrollo económico de la entidad.



El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, acompañado por integrantes de la dependencia, quienes dialogaron con vicepresidentes y representantes del CCE Edoméx sobre los principales retos y oportunidades para fortalecer la prevención del delito y la protección de las actividades productivas.



El presidente del CCE Estado de México, Germán Jalil Hernández, destacó la disposición de las autoridades para mantener un diálogo permanente con el sector empresarial, al tiempo que los asistentes presentaron propuestas orientadas a reforzar la seguridad en centros de trabajo, operaciones logísticas y procesos de vinculación con prestadores de servicios especializados.



Como parte de los acuerdos, ambas partes analizarán mecanismos para fortalecer la coordinación tecnológica, el intercambio de información dentro del marco legal, la actualización de protocolos de seguridad y la comunicación permanente entre empresas y autoridades para atender de manera oportuna situaciones de riesgo.



Asimismo, se estableció la realización de reuniones mensuales de seguimiento, en las que el sector empresarial compartirá información sobre incidencias y focos de atención, particularmente en materia de robo al transporte, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.



Con estas acciones, el CCE Estado de México y la Secretaría de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener una agenda conjunta que contribuya a consolidar un entorno más seguro, fortalecer la actividad económica y brindar mayor certeza a la inversión en la entidad.