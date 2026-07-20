GEM amplía campaña “Croquetmanía” hasta el 31 de julio

La colecta busca reunir alimento para lomitos y michis rescatados, protegidos o en espera de un nuevo hogar.

Debido a la gran respuesta ciudadana, el Gobierno del Estado de México amplió hasta el próximo 31 de julio la campaña “Croquetmanía”, iniciativa que busca apoyar el bienestar de animales en situación vulnerable.



Impulsada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la campaña invita a las familias mexiquenses a continuar sumándose con donaciones de alimento para perros y gatos rescatados, protegidos o que esperan una segunda oportunidad.



Los centros de acopio se mantienen disponibles en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, los Parques Estatales administrados por CEPANAF y el Parque Ecológico Zacango, donde cada aportación será destinada al cuidado y alimentación de los animales beneficiados.



Bajo una visión de respeto y protección hacia los seres sintientes, el Gobierno estatal destacó que estas acciones fortalecen una cultura de empatía y responsabilidad compartida.



La ciudadanía aún puede participar y contribuir a mejorar la calidad de vida de cientos de lomitos y michis mediante esta campaña que promueve el bienestar animal en el Estado de México.