Edoméx logra primer lugar nacional en acciones de salud pública con 2.9 millones de servicios otorgados

La entidad superó la meta de la Semana Nacional de Salud Pública 2026.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, obtuvo el primer lugar nacional por las acciones y servicios realizados durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026, al alcanzar 2.9 millones de atenciones en beneficio de la población mexiquense.



La secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, destacó que esta estrategia permitió acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso, con acciones de vacunación, prevención de enfermedades, promoción de la lactancia materna, salud reproductiva, prevención del dengue y activación física.



El reconocimiento fue entregado durante la capacitación estatal del programa para el manejo de la desnutrición infantil “Nutriendo futuros saludables”, donde autoridades estatales y federales resaltaron el compromiso del personal de salud.



Como parte de esta estrategia, el Edoméx implementará acciones en 10 municipios con mayor vulnerabilidad, entre ellos Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Naucalpan, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Zinacantepec y San José del Rincón, donde brigadas acudirán casa por casa para identificar y canalizar a niñas y niños que requieran atención médica.



Autoridades señalaron que garantizar la salud infantil es una prioridad, ya que una detección oportuna de la desnutrición permite proteger el desarrollo físico, cognitivo y bienestar integral de la niñez mexiquense.