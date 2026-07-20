Manuel Vilchis inaugura en Zinacantepec el CRIS, fortaleciendo la atención integral a personas con discapacidad

El municipio se convierte en uno de los 10 de la entidad en contar con un centro con servicios especializados y equipo de última generación.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la inauguración del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), con lo que Zinacantepec se incorpora a la red estatal de atención especializada y se convierte en uno de los 10 municipios mexiquenses que cuentan con este modelo de servicio.



Durante el acto, el alcalde destacó que este nuevo espacio representa un compromiso con la inclusión, la salud y el bienestar de las familias, al ofrecer atención integral para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.



La presidenta honoraria del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara, señaló que el CRIS es resultado del trabajo coordinado con el DIF Estado de México y de la convicción de construir un municipio más incluyente, donde las personas reciban atención con calidad, respeto y calidez.



El centro brindará servicios de rehabilitación médica, audiología, pediatría, nutrición, terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje y psicológicas, además de clases de braille, expedición de certificados de discapacidad y traslados hospitalarios. Asimismo, cuenta con equipamiento especializado de última generación para fortalecer los procesos de recuperación e integración social.



En representación del DIF Estado de México, Jorge Juan Villa Martínez reconoció el esfuerzo del gobierno municipal para consolidar este proyecto, que amplía la cobertura de servicios especializados y mejora la atención a la población en situación de vulnerabilidad.



Con esta inauguración, el Gobierno de Zinacantepec reafirma su compromiso de acercar servicios de calidad a quienes más los necesitan y consolidar un municipio más incluyente, humano y con mayores oportunidades para todas y todos.