Segob reafirma compromiso con la protesta pacífica y la búsqueda de personas desaparecidas

La administración federal reiteró su respeto a los derechos humanos, el diálogo con colectivos de búsqueda y la colaboración.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso con la protección de los derechos a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que reiteró su disposición para mantener la colaboración con los mecanismos internacionales, tras el pronunciamiento de personas expertas de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las movilizaciones realizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Mediante un comunicado conjunto, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas, la atención integral a las víctimas y el respeto al derecho a la protesta pacífica son prioridades permanentes de la administración federal, por lo que reconoció la labor de las familias y colectivos de búsqueda en favor de la verdad, la justicia y la localización de sus seres queridos.



La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó que mantuvo mecanismos permanentes de atención, diálogo y acompañamiento a las familias participantes durante las movilizaciones, así como reuniones de seguimiento para atender sus planteamientos.



Asimismo, precisó que las medidas de seguridad implementadas en las inmediaciones de las sedes mundialistas respondieron a protocolos preventivos propios de eventos internacionales de alta afluencia y tuvieron como único propósito salvaguardar la integridad de asistentes y manifestantes, sin limitar el ejercicio de la protesta pacífica.



Finalmente, el Gobierno de México rechazó cualquier forma de criminalización de la protesta social y reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las víctimas, sus familias y los colectivos de búsqueda para fortalecer las acciones de verdad, justicia y reparación.