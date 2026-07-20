Planetario Ka’Yok’ renacerá con dinosaurios gigantes y tecnología de vanguardia en Cancún

Mara Lezama anunció una inversión de 54.7 mdp para modernizar uno de los principales espacios científicos y culturales de Quintana Roo.

El Planetario Ka’Yok’ será transformado con una renovación integral que incorporará nuevas áreas de exhibición, tecnología de última generación y un recorrido museográfico enfocado en acercar la ciencia a niñas, niños, jóvenes y familias.



La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una inversión de 54 millones 700 mil pesos para rehabilitar más de mil 100 metros cuadrados del recinto, con mejoras en infraestructura, equipamiento y espacios interactivos que beneficiarán a más de 200 mil visitantes.



Entre las nuevas atracciones destaca un patio prehistórico con 14 especies de dinosaurios de gran tamaño, además de una nueva sala de museografía, cafetería, tienda de recuerdos y un Maker Space destinado al desarrollo de proyectos relacionados con ciencia, tecnología e innovación.



La mandataria estatal señaló que el Planetario Ka’Yok’, inaugurado como el segundo espacio de este tipo en Quintana Roo, no había recibido una remodelación integral desde 2013, por lo que esta actualización permitirá ofrecer instalaciones más modernas, accesibles y funcionales.



Como parte de la renovación tecnológica, el domo digital contará con el sistema Digistar 26, considerado uno de los más avanzados a nivel mundial, con tres proyectores láser 4K, sonido envolvente y conexión con otros planetarios nacionales e internacionales para generar experiencias inmersivas.



La nueva propuesta museográfica llevará a los visitantes desde el origen del universo hasta la evolución de la vida, con contenidos que fortalecerán la enseñanza científica bajo un enfoque STEAM.