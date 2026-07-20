Ricardo Moreno fortalece el abasto de agua con avances históricos del Plan Hídrico

Operan 16 nuevas fuentes de abastecimiento y se han recuperado 28 pozos para mejorar el suministro en Toluca.

A un año y medio de administración, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que el Plan Hídrico ya refleja resultados tangibles, al ampliar el acceso al agua potable para más hogares y negocios mediante la recuperación y modernización de la infraestructura hidráulica.



El alcalde destacó que se gestionaron 21 nuevas fuentes de abastecimiento, de las cuales 16 ya están en operación, además de la rehabilitación de 28 pozos, acciones que permitieron recuperar un caudal de 675 litros por segundo y fortalecer el suministro de agua en la capital mexiquense.



Explicó que estas obras forman parte de una estrategia de largo plazo para aprovechar de mejor manera las fuentes propias de abastecimiento y reducir la dependencia del Sistema Cutzamala, mediante inversiones enfocadas en atender una de las principales necesidades de la población.



Moreno Bastida añadió que el municipio también avanza en la construcción de una “ciudad esponja”, con proyectos para captar y aprovechar el agua de lluvia a través de sistemas de recolección en arcotechos y adecuaciones al subsuelo que favorecen la recarga y el aprovechamiento del recurso hídrico.



Con estas acciones, el Gobierno municipal continúa consolidando un sistema hídrico más eficiente y sustentable, con el objetivo de garantizar el acceso al agua para las familias toluqueñas.