La canícula comienza a sentirse en algunas regiones de México: SMN

El fenómeno climático provoca una disminución temporal de lluvias en zonas del noreste, oriente y Pacífico sur del país; no representa las temperaturas más altas del año.

Algunas regiones de México ya presentan condiciones asociadas a la canícula, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tras identificar una disminución en los acumulados de lluvia durante julio.



El fenómeno, conocido también como sequía de medio verano o sequía intraestival, se caracteriza por una reducción temporal de nubosidad y precipitaciones, lo que puede incrementar la sensación térmica debido a una mayor exposición a la radiación solar.



La Conagua explicó que la canícula no afecta a todo el territorio nacional ni presenta la misma intensidad o duración cada año. Sus efectos suelen registrarse con mayor frecuencia en la vertiente del Golfo de México, la península de Yucatán, algunas regiones del centro del país y las costas del Pacífico sur mexicano.



De acuerdo con los registros del SMN, durante el primer semestre de 2026 México acumuló un superávit de lluvia de 7.9 por ciento respecto al promedio climatológico de 1991-2020; sin embargo, del 1 al 15 de julio se observó una disminución de 8.7 por ciento en las precipitaciones en comparación con dicho periodo de referencia.



La dependencia señaló que la temporada de lluvias en la mayor parte del país se mantiene entre mayo y octubre, periodo en el que históricamente se concentra hasta 80 por ciento de la precipitación anual.



El SMN destacó que anticipar con precisión el inicio, duración e intensidad de la canícula representa un reto, debido a que su comportamiento cambia cada año y puede presentarse desde junio o extenderse hasta septiembre.



Finalmente, la Conagua recordó que la canícula es un fenómeno natural dentro del ciclo anual de lluvias, cuyo monitoreo permite mejorar la planeación en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua.