EDOMÉX REDUCE 30% LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

El Estado de México registró una disminución del 30 por ciento en los delitos de alto impacto entre enero y junio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que el homicidio doloso presentó una reducción del 36 por ciento, mientras que la extorsión disminuyó 40 por ciento. Otros delitos, como el feminicidio, también mostraron una tendencia a la baja.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales, así como a los patrullajes permanentes, operativos focalizados y labores de inteligencia realizadas en distintos puntos de la entidad.

La gobernadora señaló que el seguimiento constante de la incidencia delictiva permite ajustar las estrategias y reforzar la presencia territorial para prevenir delitos y atender las necesidades de seguridad de las familias mexiquenses.

En la sesión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, Fiscalía mexiquense, Poder Judicial, Defensa, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.