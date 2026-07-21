Metepec impulsa la reforestación con más de mil árboles plantados en una jornada

El gobierno municipal avanza en su estrategia ambiental con la meta de sembrar más de 20 mil árboles y plantas ornamentales antes de finalizar septiembre.

La Campaña de Arborización y Reforestación Metepec 2026 continúa dando resultados positivos al superar las metas de sus primeras jornadas, luego de que este fin de semana se plantaran más de mil árboles en distintos puntos estratégicos del municipio.



Impulsada por la Dirección de Medio Ambiente, la iniciativa permanecerá activa hasta el 30 de septiembre con el objetivo de colocar más de 20 mil árboles y plantas ornamentales en camellones, parques, escuelas y espacios públicos, fortaleciendo las áreas verdes y contribuyendo al cuidado del entorno.



El presidente municipal, Fernando Flores, destacó que cada árbol representa una inversión para el futuro del municipio y agradeció la participación de vecinos, servidores públicos y voluntarios que se han sumado a las jornadas de reforestación.



Las labores se realizaron en vialidades como la avenida CODAGEM, entre Pino Suárez y María Curandera, así como en la intersección de Mariano Arista y avenida Estado de México, consideradas zonas prioritarias para la recuperación de espacios verdes.



El Ayuntamiento subrayó que el éxito del programa dependerá también del mantenimiento de los ejemplares plantados, por lo que exhortó a la ciudadanía a participar en su cuidado mediante acciones como la limpieza de maleza y la conservación del suelo.



Con esta estrategia ambiental, el Gobierno de Metepec busca incrementar la cobertura vegetal, mejorar la imagen urbana y promover espacios públicos más saludables para beneficio de las presentes y futuras generaciones.