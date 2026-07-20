Invierte Cuauhtémoc más de 21 mdp para programas sociales destinados a mujeres, familias y diversidad sexual

La alcaldía beneficiará a 1500 personas con apoyos económicos, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y servicios especializados.

La Alcaldía Cuauhtémoc inició la entrega de apoyos correspondientes a cuatro programas sociales con una inversión superior a 21.5 millones de pesos, mediante los cuales se brindará atención y respaldo a sectores prioritarios de la demarcación.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la primera ministración de estos programas, que beneficiarán a mil 500 personas con apoyos económicos y servicios enfocados en mejorar sus condiciones de vida.



El programa con mayor inversión es “Tarjeta Violeta”, con 15 millones de pesos destinados a mil mujeres cuidadoras de personas adultas mayores, con discapacidad, enfermedades o integrantes de sus familias. También se puso en marcha “Contra la Violencia Avánzale”, que apoyará a 100 mujeres sobrevivientes de violencia con acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y respaldo económico.



Asimismo, inició “Chambéale con Amor”, dirigido a 200 personas con bajos ingresos y dependientes económicos, con capacitación, actividades de autocuidado y apoyo social. A este esquema se suma el programa para personas de la diversidad sexual, con una inversión de 3 millones de pesos para beneficiar a 200 personas mediante acciones de acceso a servicios de salud y atención integral.



Rojo de la Vega destacó que estos programas surgieron a partir de las necesidades detectadas durante sus recorridos por las 33 colonias de la alcaldía, con el objetivo de impulsar políticas públicas cercanas y enfocadas en quienes enfrentan mayores retos.



Con estas acciones, se busca fortalecer la autonomía de mujeres, familias y comunidades históricamente vulnerables, mediante apoyos que van más allá de la ayuda económica y ofrecen herramientas para mejorar su bienestar.