Delfina Gómez reconoce a defensores ambientales por impulsar la protección de los recursos naturales

Destacó el trabajo de quienes promueven la justicia ambiental y reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo sostenible y el cuidado de los ecosistemas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó por segundo año consecutivo reconocimientos a Defensoras y Defensores Ambientales mexiquenses, en reconocimiento a su labor en favor de la conservación de los recursos naturales, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible.



En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, la mandataria estatal destacó que proteger el medio ambiente representa un acto de responsabilidad y compromiso con las futuras generaciones, por lo que reiteró que su administración mantiene como prioridad el impulso de políticas públicas orientadas al cuidado de los ecosistemas y al bienestar de las familias mexiquenses.



Entre las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México, resaltó el fortalecimiento de la electromovilidad con proyectos como el Trolebús Chalco y el Tren El Insurgente, las Jornadas de Restauración Hidrológico Forestal en las nueve regiones forestales de la entidad, la campaña permanente “Limpiemos Nuestro Edoméx” y la creación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.



Delfina Gómez hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones civiles e instituciones académicas a continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer una cultura de respeto y conservación del medio ambiente que contribuya a enfrentar los retos ambientales actuales.



Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, informó que en esta segunda edición participaron 308 defensoras y defensores ambientales de distintas edades y perfiles, de los cuales 18 fueron reconocidos por su labor en la protección de bosques, restauración de ecosistemas, promoción del reciclaje, cuidado del agua, bienestar animal y divulgación del conocimiento científico en materia ambiental.



Las y los galardonados recibieron un diploma, una estatuilla, una estufa ecológica de inducción, una tableta electrónica y audífonos, premios otorgados con el respaldo de empresas socialmente responsables que se sumaron a esta iniciativa.