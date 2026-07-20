¡España toca la gloria! La Roja vence a Argentina y conquista su segunda Copa del Mundo

Ferran Torres marcó el gol del título en la prórroga; Messi se despide del Mundial entre lágrimas tras una final dramática.

España volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial al derrotar 1-0 a Argentina en una final llena de tensión y coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.



El duelo disputado en el MetLife Stadium fue una batalla intensa entre dos potencias, pero la balanza terminó inclinándose para la selección española gracias a un gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.



Durante gran parte del encuentro, España dominó la posesión y generó las mejores oportunidades, aunque se encontró con un muro llamado Emiliano Martínez, quien mantuvo con vida a la Albiceleste con grandes atajadas.



Argentina resistió con orden y apostó por aprovechar cualquier error del rival, pero la expulsión de Enzo Fernández durante el tiempo extra complicó todavía más el panorama para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.



Con el partido encaminado a definirse, Ferran Torres apareció para aprovechar un balón peinado por Nico Williams y rematar con fuerza para vencer al arquero argentino y darle a España su segunda estrella mundialista, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.



La victoria consolidó el dominio europeo en los últimos Mundiales y confirmó a España como una selección basada en el juego colectivo, la posesión y el control del balón.



Del otro lado, Lionel Messi vivió una noche amarga. El astro argentino no pudo conquistar un segundo Mundial y, tras el silbatazo final, rompió en llanto en lo que podría haber sido su última aparición en una Copa del Mundo.



Argentina terminó sin remates a portería en más de 120 minutos de juego y vio cómo se escapaba otra oportunidad de levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.