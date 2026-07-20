Refuerza Metepec la seguridad durante vacaciones de verano

Un operativo coordinado con la Guardia Nacional y la SSEM fortalece la vigilancia para proteger a habitantes y visitantes.

Con el propósito de garantizar un periodo vacacional seguro, el Gobierno de Metepec desplegó un operativo especial de vigilancia en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó que mientras las familias disfrutan de sus vacaciones, el municipio mantiene reforzadas las labores de seguridad con patrullajes permanentes, mayor presencia policial y acciones preventivas en todo el territorio.



Como parte del dispositivo, se fortaleció el monitoreo mediante los centros de videovigilancia, torres de observación y drones tácticos, herramientas que permiten ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.



“Estas vacaciones quiero que disfruten Metepec con toda tranquilidad. Mientras ustedes descansan, nosotros seguimos trabajando”, expresó el alcalde, al reiterar el compromiso de su administración de salvaguardar la integridad de residentes y visitantes.



El Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a disfrutar de la temporada vacacional con responsabilidad, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo para mantener un ambiente seguro en el Pueblo Mágico.