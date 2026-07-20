SHEINBAUM FORTALECE LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE MÉXICO EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

La presidenta asistió a la ceremonia de clausura junto a Donald Trump y Mark Carney.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Nueva York para asistir a la ceremonia de clausura y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en atención a la invitación realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



La mandataria destacó que su participación representa un gesto de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de la justa mundialista, y reafirma los lazos de colaboración en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.



A su llegada a Nueva York, Sheinbaum fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, quienes se congregaron a las afueras de su lugar de hospedaje para expresarle su respaldo con muestras de afecto, porras y solicitudes de fotografías.



A través de su cuenta en la red social X, la presidenta compartió un video del recibimiento y agradeció las muestras de cariño con el mensaje: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”.



Sheinbaum Pardo, apareció en el palco presidencial del MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presenciar la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina.



La mandataria mexicana compartió las gradas con Trump, la primera dama Melania Trump, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y los reyes de España, Felipe VI y Letizia.