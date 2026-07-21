Golpe al CJNG en Colima: abaten a “El Topo”, presunto jefe de sicarios, y cae una integrante

Autoridades aseguraron armas y droga durante dos acciones de seguridad realizadas en el municipio de Manzanillo.

Un operativo interinstitucional contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó como resultado la detención de una mujer y el abatimiento de dos hombres en el municipio de Manzanillo, Colima.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las acciones fueron realizadas por fuerzas federales y estatales en dos intervenciones distintas, donde también fueron aseguradas armas, droga y cargadores abastecidos.



En el primer despliegue, autoridades detuvieron a Yanet “N”, presunta integrante de la organización criminal, además de decomisar armamento y sustancias ilícitas.



Posteriormente, durante una segunda intervención, los agentes fueron atacados con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. En el intercambio de fuego fueron abatidos Miguel “N”, alias “El Topo”, señalado como presunto jefe de sicarios de una célula del CJNG, y Enrique “N”, alias “Cobos”, identificado como su escolta.



Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos y casquillos percutidos. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.