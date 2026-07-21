DIF CDMX inicia cursos de verano en 53 centros para fortalecer la convivencia infantil

Más de 50 Centros DIF y tres Centros de Día ofrecerán actividades recreativas, deportivas y culturales durante el periodo vacacional.

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez, dio inicio a los cursos de verano que se desarrollarán en 50 Centros DIF y tres Centros de Día distribuidos en las 16 alcaldías, con el propósito de promover la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Durante el arranque de actividades en el Centro Matías Romero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la funcionaria destacó que estos espacios buscan fortalecer la comunidad mediante actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas en un entorno seguro.

Beatriz Rojas hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para fomentar la convivencia familiar y recuperar los juegos tradicionales mexicanos, como la lotería, el resorte, la reata, el balero, el ula ula y el salto con cuerdas, como una alternativa para reducir el uso excesivo de dispositivos móviles entre las infancias.

Señaló que esta estrategia responde al interés de impulsar hábitos saludables y promover el desarrollo físico, creativo y social de las niñas y los niños durante el periodo vacacional.

Los cursos se realizarán de lunes a viernes, con actividades dirigidas a menores de entre seis y 12 años en los Centros DIF, mientras que en los Centros de Día también participarán adolescentes de hasta 17 años, quienes podrán disfrutar durante varias semanas de talleres, actividades recreativas, culturales, deportivas y salidas programadas.

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